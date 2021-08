Pandemiebekämpfung Diese Anreize überzeugen auch den letzten Impfskeptiker

Im Gegenteil: Die Zahl der Impfungen hatte im Lotteriezeitraum in Ohio sogar schneller abgenommen als im Rest der USA. Hat die als Anreiz gedachte Gewinnmöglichkeit die Menschen in Ohio also sogar eher abgeschreckt?



„Menschen reagieren auf Anreize nicht wie Ratten, die Hebel betätigen, um an Futter zu kommen“, schreibt der amerikanische Wirtschaftspsychologe George Loewenstein. Stattdessen versuchten sie zu interpretieren, was der angebotene Anreiz über das aussagt, was von ihnen erwartet wird. Tatsächlich zeigen wirtschaftspsychologische Studien: Sind Menschen sich unschlüssig, ob etwas gut oder schlecht für sie ist, hilft ihnen eine angebotene Bezahlung, sich zu entscheiden – und zwar dagegen. Im Falle einer bezahlten Corona-Impfung besteht demnach die Gefahr, dass sich die Annahme breitmacht, die Impfung an sich sei etwas Schlechtes.