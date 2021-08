Pandemiebekämpfung Diese Anreize überzeugen auch den letzten Impfskeptiker

Der österreichische Verhaltensökonom schlägt deshalb zunächst andere, weniger kostspielige Schritte vor. Wichtig sei es vor allem, noch stärker in die Ursachenforschung zu investieren, sagt Spitzer – also „herauszufinden, was die Gründe sind, warum Menschen zögern, sich impfen zu lassen“. Diese Gründe könnten sich von Person zu Person stark unterscheiden. So lässt sich erklären, dass manch einem Impfmuffel nicht einmal ein dreistelliger Geldbeträge als Motivation ausreicht, während einen anderen schon die Aussicht auf ein kostenloses Mittagessen überzeugen kann – letzteres zeigte zuletzt eine erfolgreiche Bratwurst-Aktion in der thüringischen Kleinstadt Sonneberg. „Unterschiedliche Gründe verlangen auch unterschiedliche Maßnahmen“, sagt Spitzer.