Paris Gravierende Schäden durch „Gelbwesten“-Demo in Paris

Am Samstag hatten erneut Tausende „Gelbwesten“ in Paris demonstriert. Dabei kam es zu Krawallen und Zusammenstößen mit der Polizei. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende war das Aufgebot an Sicherheitskräften massiv aufgestockt worden. Die „Gelbwesten“ fordern unter anderem Steuersenkungen. Ihr Protest richtet sich aber auch generell gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron.