 Paris: Nur magere Beteiligung an neuen Gelbwesten-Protesten in Frankreich

ParisMit deutlich weniger Teilnehmern als in den vorangegangen Wochen ist die Gelbwesten-Protestbewegung in Frankreich am Samstag ins neue Jahr gestartet. Fernsehbilder zeigten, wie die Polizei während einer kurzen Konfrontation in Paris Tränengas auf Demonstranten abfeuerte. Diese hätten zuvor Wurfgeschosse in Richtung Polizei geworfen, meldete die Nachrichtenagentur afp.