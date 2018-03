Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye drohen 30 Jahre Haft

Im Korruptionsverfahren gegen die südkoreanische Ex-Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft des Landes eine Haftstrafe von 30 Jahren gefordert. Sie warf ihr am Dienstag mutmaßliche Bestechung, Machtmissbrauch und andere Vergehen in einem Fall vor, der die erste Präsidentin des Landes das Amt gekostet hatte. Das Gericht in Seoul sollte im Laufe des Tages einen Termin für das mögliche Urteil festlegen.