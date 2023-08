Kakar stammt aus der von Unruhen geplagten Grenzprovinz Belutschistan und übte dort eine Führungsrolle in einer regionalen Partei aus. Seine Nominierung gilt als Kompromiss zwischen dem Regierungsbündnis. Der 52-Jährige gehört keiner großen etablierten Partei an. Politiker der Provinz genießen in der Regel den Rückhalt des mächtigen Militärs.