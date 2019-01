 Parlament in Sevilla: Rechtsextreme regieren erstmals in einer spanischen Region mit

Beobachter führen den Aufstieg von Vox vor allem auf den Migrantenzustrom zurück. 2018 kamen erstmals mehr illegale Einwanderer in Spanien an als in Italien. Fast alle gingen in Andalusien an Land. Nach Zahlen der Internationalen Organisation für Migration erreichten 2018 rund 57.000 Afrikaner Spanien, mehr als doppelt so viele wie 2017.