Parlament Israel: Justizreform nimmt weitere Hürde - massive Proteste

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Demonstration in Jerusalem. Die Organisatoren der Proteste hatten im Vorfeld einen «Tag der Störung» angekündigt. Bild: Bild: dpa

Israels rechts-religiöse Regierung treibt ihre umstrittenen Pläne zum Umbau der Justiz weiter voran und heizt damit die Proteste im Land massiv an. In der Nacht billigte das Parlament nach stundenlangen Debatten einen Gesetzentwurf der Justizreform in der ersten von drei Lesungen. Wenige Stunden später strömten Zehntausende wütende Israelis zu einem „Tag der Störung” auf die Straßen. Ihr Ziel: Das Land lahmlegen.