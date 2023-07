Parlament Justizreform in Israel nimmt weitere Hürde

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Menschen protestieren in Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem zu reformieren. Bild: Bild: dpa

Ungeachtet massiver Proteste schreitet die umstrittene Justizreform in Israel weiter voran. Das Parlament in Jerusalem billigte nach stundenlanger Debatte in der Nacht einen Gesetzentwurf, der die Handlungsmöglichkeit des Höchsten Gerichts einschränken soll. 64 von 120 Abgeordneten stimmten in erster Lesung dafür und 56 dagegen. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei Lesungen notwendig.