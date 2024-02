Parlament Medien: Biden-Bruder weist Vorwürfe gegen Präsidenten zurück

Laut einem Transkript seines Eröffnungsstatements, aus dem mehrere US-Medien nach der Anhörung zitierten, sagte James Biden: „Ich habe eine 50 Jahre lange Karriere in einer Vielzahl von Unternehmen hinter mir. Joe Biden war nie an diesen Aktivitäten beteiligt oder hatte ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse an ihnen. Keines.”