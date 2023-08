Parlament Spaniens König setzt Gespräche über Regierungsbildung fort

22. August 2023 | Quelle: dpa

Beginnt Konsultationen zur Regierungsbildung: Spaniens König Felipe VI., hier bei einem Besuch in Paraguay. Bild: Bild: dpa

König Felipe VI. hat in Spanien am Dienstag seine Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs zur Bildung einer neuen Regierung fortgesetzt. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wollte der Monarch nachmittags in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei PSOE und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei PP empfangen. Anschließend könnte er einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.