Das Verfassungsgericht werde nächste Woche am Donnerstag entscheiden, ob diese Entscheidung rechtmäßig war, berichtete der Sender Thai PBS. Vergangene Woche war eine geplante zweite Wahlrunde mit Pita als Spitzenkandidaten nach stundenlangen Debatten abgesagt worden. Eine Mehrheit der konservativen Kräfte hatte sich bei einem Votum dafür ausgesprochen, den 42-Jährigen nach seiner Niederlage bei der ersten Abstimmung am 13. Juli kein weiteres Mal antreten zu lassen. Daraufhin kam es in Bangkok zu wütenden Protesten seiner Anhänger.