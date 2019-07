Parlamentsabstimmung: Pessimismus in Spanien vor Abstimmung über Wiederwahl von Sánchez

Nachdem in den vergangenen Tagen eine Regierungskoalition zwischen PSOE und UP näher zu rücken schien, herrschte in Spanien am Dienstag wieder viel Pessimismus und die Sorge vor einer erneuten vorgezogenen Parlamentswahl. Die der PSOE nahestehende Renommierzeitung „El País“ schrieb auf Seite eins: „Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Sánchez und Iglesias bedrohen die Regierungsbildung“. „Die große Kollision“, titelte unterdessen auf Seite eins das konservative Blatt „La Razón“.