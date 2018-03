Parlamentswahl: Berlusconi kämpft in Italien gegen die Populisten

Vor dem Urnengang präsentiert sich Berlusconi in Europa mit moderatem Kurs, als einer, der Italien fest in der EU verankert sieht. In der Flüchtlingsfrage schlägt er hingegen noch schärfere Töne an als sein Bündnispartner Salvini. Dieser hatte angekündigt, nach einem Wahlsieg Zehntausende Einwanderer abzuschieben. Er nannte die Zahl 150.000. Berlusconi erklärte gar, 600.000 Menschen in ihre Heimat zurückschicken zu wollen.