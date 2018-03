Parlamentswahl: Das Ende der Ära Castro in Kuba

HavannaKuba bereitet sich auf einen historischen Wechsel an der Staatsspitze vor. Nach der Parlamentswahl am Sonntag sollen die Abgeordneten am 19. April einen neuen Präsidenten bestimmen. Der Staatsratsvorsitzende Raúl Castro (86) wird sich dann nicht noch einmal zur Wahl stellen. Als Vorsitzender der Kommunistischen Partei wird er die Geschicke der Karibikinsel allerdings noch eine Weile mitbestimmen.