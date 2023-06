Parlamentswahl „Ein großes Mandat”: Griechische Konservative gewinnen Wahl

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Kyriakos Mitsotakis ist Vorsitzender der konservativen Partei Nea Dimokratia. Bild: Bild: dpa

Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis wird auch die kommenden vier Jahre Griechenland regieren. Sie gewann die Parlamentswahl deutlich mit 40,6 Prozent der Stimmen - fast das gleiche Ergebnis wie bei der vorherigen Abstimmung im Mai. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza unter Alexis Tsipras, kam auf 17,8 Prozent. Tsipras kündigte noch am Wahlabend an, sich der Parteibasis stellen zu wollen - für ihn war es seit 2019 die fünfte Wahlniederlage in Folge.