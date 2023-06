Der konservative Politiker von der Partei Nea Dimokratia (ND), der die Abstimmung am Sonntag klar für sich entschieden hatte, wurde am Montagmittag vereidigt, kurz darauf präsentierte er sein Kabinett. Er wolle nun zügig weitere Reformen durchsetzen, sagte Mitsotakis bei einem Treffen mit Staatspräsidentin Ekatirini Sakellaropoulou. Die ND hatte bei der Wahl 40,6 Prozent der Stimmen erzielt und erhält 158 der 300 Parlamentsmandate.