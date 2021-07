Parlamentswahl in Bulgarien Entertainer Trifonow stellt Minderheitsregierung vor

Noch vor Bekanntgabe des Endergebnisses der Parlamentswahl in Bulgarien hat der Vorsitzende der populistischen Partei ITN („Es gibt so ein Volk“) eine Minderheitsregierung vorgestellt. Die Partei des Entertainers Slawi Trifonow lag am Montag amtlichen Zwischenergebnissen zufolge mit 23,91 Prozent auf Platz eins vor der bürgerlichen Partei GERB (23,69) von Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow.