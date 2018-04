Parlamentswahl in Ungarn: Wie Viktor Orban vor der Wahl um jede Stimme kämpft

SzekesfehervarDer ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl am Sonntag als „Schicksalswahl“ bezeichnet. „Wieder will man uns die Heimat wegnehmen“, sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag bei der Abschlusskundgebung seiner Fidesz-Partei in Szekesfehervar 70 Kilometer südwestlich von Budapest. „Parteien, die fremden Interessen dienen, und Politiker, die in fremdem Sold stehen, wollen regieren und Ungarn zum Einwanderungsland machen“, rief Orban vor mehreren tausend Anhängern in der Krönungsstadt der mittelalterlichen ungarischen Könige.