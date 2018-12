 Parlamentswahl: Israels Koalitionschefs kündigen Neuwahlen für April an

JerusalemIsraels Koalitionschefs haben am Montag Neuwahlen für Anfang April angekündigt. Nach einer Sitzung teilten sie am Montag mit, sie hätten einstimmig beschlossen, „die Knesset (Parlament) aufzulösen und am 9. April allgemeine Wahlen abzuhalten, nach einer Regierungsperiode von vier Jahren“. Regulär sollten Neuwahlen erst im November 2019 stattfinden.