Parlamentswahl Luxemburg steht vor Regierungswechsel

08. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Das Parlamentsgebäude in Luxemburg. Bild: Bild: dpa

In Luxemburg kommt es zu einem Regierungswechsel. Bei der Parlamentswahl am Sonntag haben die mitregierenden Grünen so starke Verluste eingefahren, dass es nicht mehr für eine Neuauflage der Dreierkoalition mit Liberalen und Sozialdemokraten reicht.