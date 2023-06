Parlamentswahl Luxemburger Regierungschef Bettel strebt Wiederwahl an

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Luxemburgs Demokratische Partei will Premierminister Xavier Bettel als Spitzenkandidaten für die Wahl im Herbst küren. Bild: Bild: dpa

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel will nach der Parlamentswahl am 8. Oktober seine bisherige Politik fortsetzen. „Ich habe die Motivation und die Energie, das Land weiter zu modernisieren und weiterzuarbeiten”, sagte der liberale Bettel der Deutschen Presse-Agentur in Luxemburg. Der 50-Jährige ist seit Dezember 2013 Premierminister im Großherzogtum. Er führt eine Dreierkoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen.