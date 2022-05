Parlamentswahl Machtwechsel in Australien – Premier räumt Wahlniederlage ein

Australien steht nach der Parlamentswahl vor einem Machtwechsel. Noch vor der Auszählung aller Stimmen räumte Ministerpräsident Scott Morrison am Samstagabend die Niederlage ein und gratulierte Oppositionschef Anthony Albanese von Labor in einer Fernsehansprache zum Sieg. Morrison kündigte auch seinen Rücktritt als Vorsitzender der Liberalen an.