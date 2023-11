Parlamentswahl Niederlande-Wahl: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

22. November 2023 | Quelle: dpa

Laut Umfragen auf dem Vormarsch: der islamfeindliche Politiker Geert Wilders. Bild: Bild: dpa

Die Niederländer entscheiden in einer Parlamentswahl über die politische Zukunft des Landes nach 13 Jahren unter dem rechtsliberalen Premier Mark Rutte. Beobachter sprechen von einer historischen Wahl am Mittwoch. Die drei Favoriten sind: Die Rechtspopulisten, das erste rot-grüne Bündnis sowie Ruttes Partei VVD - nun allerdings erstmals mit einer Frau an der Spitze. In den Umfragen zeichnet sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen von den drei Parteien ab mit jeweils 15 bis 19 Prozent der Stimmen.