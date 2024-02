Parlamentswahl Oppositionelle Tichanowskaja: Wahl in Belarus wird „Farce”

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sieht die Wahl in Belarus als eine Scheinwahl. Bild: Bild: dpa

Die Parlamentswahl in Belarus wird aus Sicht von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nichts mit Demokratie zu tun haben. „Es ist eine Farce, es ist eine Show, es ist ein Zirkus, aber es ist keine Wahl”, sagte sie bei einem Treffen mit diplomatischen Vertretern von Mitgliedsländern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien.