Parlamentswahl: Prognosen in Montenegro sehen Kopf-an-Kopf-Rennen

Die seit fast 30 Jahren in Montenegro regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) und die proserbische und prorussische Opposition liefern sich bei der Parlamentswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigten erste Hochrechnungen am Sonntag. Welche Partei in dem Land an der Adriaküste am Ende regiert, hängt davon ab, welche Koalition gebildet werden kann. Mit einem offiziellen Ergebnis wird am Montag gerechnet.