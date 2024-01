Parlamentswahl: Regierungschefin Hasina gewinnt Prognosen zufolge umstrittene Wahl in Bangladesch

Ministerpräsidentin Sheikh Hasina und ihre Awami-Liga haben die von der Opposition boykottierte Parlamentswahl in Bangladesch Prognosen zufolge deutlich gewonnen. Bangladeschische Fernsehsender sahen die Partei der Regierungschefin bei mindestens 216 der 299 zu vergebenden Sitze. Unabhängige Kandidaten eroberten 52 und die drittgrößte Partei des Landes, die Jatiya-Partei, kam demnach auf elf Sitze. Einige Wahlkreise waren am Sonntagabend noch nicht ausgezählt. Es wurde damit gerechnet, dass die Wahlkommission am Montag ein vorläufiges Endergebnis veröffentlicht.