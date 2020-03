Parlamentswahl Slowakei – klarer Sieg für Protestpartei

Bei der Parlamentswahl in der Slowakei hat die Opposition einen klaren Sieg eingefahren. Die Protestpartei OLaNO des Unternehmers Igor Matovic kam nach Auszählung fast aller Wahlzettel auf knapp 25 Prozent der Stimmen - mehr als doppelt so viel wie 2016 (11 Prozent). Sie wurde mit Abstand stärkste Kraft, wie die zentrale Wahlleitung in der Hauptstadt Bratislava am Sonntag mitteilte. Am Morgen waren mehr als 98 Prozent der Stimmzettel ausgezählt.