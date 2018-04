Parlamentswahlen: China beflügelt Grönlands Traum von Unabhängigkeit und Wohlstand

StockholmIn einem sind sich die rund 40.000 wahlberechtigten Grönländer einig: „Jeder will die Unabhängigkeit von Dänemark, die Frage ist nur wann und wie“. So beschreibt Ulrik Pram Gad, Politologe an der dänischen Universität von Aalborg die Situation auf der größten Insel der Welt. Am Dienstag wird in Grönland gewählt, das Ergebnis wird in der Nacht zu Mittwoch erwartet.