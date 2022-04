Parlamentswahlen: Enges Rennen bei Wahlen in Slowenien erwartet

In Slowenien haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. In dem politisch geteilten EU-Land wurde ein knappes Rennen zwischen der regierenden SDS-Partei des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Janez Jansa und der grün-liberalen Freiheitsbewegung des in den USA ausgebildeten Quereinsteigers Robert Golob erwartet. In Umfragen lagen beide etwa gleichauf.