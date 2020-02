Parlamentswahlen: Hardliner siegen im Iran – Wahlbeteiligung historisch niedrig

Eine gute und zwei schlechte Nachrichten für das Regime in Teheran: Bei den Parlamentswahlen am Freitag sicherten sich die anti-westlichen Hardliner eine klare Mehrheit, wie das iranische Fernsehen am Sonntag aufgrund erster Ergebnisse meldete. Im Wahlkreis der Hauptstadt eroberten die Hardliner sogar alle 30 Sitze, die zuvor fest in der Hand der Reformer gewesen waren.