Parlamentswahlen: Simbabwes Regierungspartei holt Zwei-Drittel-Mehrheit

Chamisa warf der Regierungspartei Wahlbetrug vor. Anhänger seiner MDC blockierten einige Straßen in der Hauptstadt Harare und setzten Autoreifen in Brand. Die Polizei feuerte mit Tränengas und Wasserwerfern auf Steine werfende Demonstranten und lieferte sich Katz-und-Maus-Spiele mit ihnen in den Straßen. Später kam Militär hinzu. Schüsse automatischer Waffen waren zu hören. Über der Innenstadt kreiste ein Militärhubschrauber.