Parteien Regierungskrise in Nordirland soll nach zwei Jahren enden

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

DUP-Parteichef Jeffrey Donaldson gibt eine Pressekonferenz. Bild: Bild: dpa

Der Paukenschlag kam spät. Es war schon tiefe Nacht in Belfast, als Jeffrey Donaldson vor die Fernsehkameras trat. Seine Democratic Unionist Party (DUP) werde in die Regionalregierung von Nordirland zurückkehren, sagte Donaldson in die Mikrofone.