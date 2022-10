Parteitag in China Chinas Präsident Xi will Militär stärken – und droht Taiwan

Der chinesische Staatschef Xi Jinping will in seiner erwarteten dritten Amtszeit mehr Geld fürs Militär bereitstellen und an der restriktiven Corona-Politik festhalten. In einer Grundsatzrede am Sonntag zum Auftakt des Kommunistischen Parteikongresses signalisierte der 69-jährige Xi auch eine Fortsetzung seines bisherigen Kurses, der außenpolitisch zu Spannungen mit den USA und anderen westlichen Staaten geführt und die Kontrolle der Kommunistischen Partei über Wirtschaft und Gesellschaft des Landes ausgebaut hat.