„Partygate“: „Es ist Blödsinn anzunehmen, dass er gelogen hat“ – Vize-Premierminister verteidigt Johnson

In Großbritannien sorgen Regierungs-Partys während des Lockdowns weiter für Wirbel. Vize-Premierminister Dominic Raab verteidigte den massiv unter Druck geratenen Regierungschef Boris Johnson am Dienstag. Auf die Frage, ob Johnson abtreten müsse, sollte sich herausstellen, dass er über eine der Partys an seinem Amtssitz gelogen habe, sagte Raab in einem Radio-Interview: „Es ist Blödsinn anzunehmen, dass er gelogen hat.“