Partygate Johnson-Verbündete befürchten Neuwahl bei Sturz des Premiers

Verbündete des britischen Premierministers Boris Johnson haben für den Fall eines erfolgreichen Misstrauensvotums gegen den Regierungschef vor einer Neuwahl gewarnt. Die Botschaft von Kulturministerin Nadine Dorries am Donnerstag dürfte wohl vor allem an Abweichler aus den eigenen Reihen gerichtet sein: Sollte die mit Spannung erwartete interne Untersuchung der Spitzenbeamtin Sue Gray den Verdacht auf Lockdown-Verstöße bei Feiern im Regierungssitz "10 Downing Street" bestätigen, wird mit einer Revolte in Johnsons Tory-Fraktion gerechnet.