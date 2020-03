Passagierfahrzeuge Trump-Regierung plant Lockerung von Emissionsstandards aus Obama-Ära

In einem seltenen Schritt übte Obama Kritik an der Maßnahme der Trump-Regierung. Der Ex-Präsident schrieb auf Twitter, man könne sich keine weitere Leugnung des Klimawandels leisten. Vor allem junge Menschen müssten mehr von der Regierung verlangen und im November zur Präsidentschaftswahl gehen. Trump hat mehrfach in Frage gestellt, ob der Klimawandel vom Menschen verursacht ist, und hat zahlreiche Umweltschutzvorschriften gelockert.