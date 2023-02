Patriot-System 70 Ukrainer für Flugabwehr-Ausbildung in Deutschland

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Deutschland unterstützt die Ukraine mit drei Patriot-Flugabwehrraketenstaffeln. Bild: Bild: dpa

Ukrainische Soldaten sind für eine Ausbildung am Flugabwehrraketensystem Patriot in Deutschland eingetroffen. Die Gruppe sei bereits am Dienstag gelandet und sollte an diesem Donnerstag mit dem Training beginnen, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Berlin erklärt. Insgesamt handele sich um eine Gruppe aus etwa 70 Ukrainern.