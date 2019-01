 Pawel Adamowicz: Bürgermeister von Danzig auf offener Bühne niedergestochen

Adamowicz nahm am Sonntag an einer Spendenveranstaltung teil, als ein Mann plötzlich auf die Bühne stürmte und mit einem Messer auf ihn einstach. Der Bürgermeister hielt sich den Bauch und sackte vor dem Publikum zusammen. Präsident Duda sagte, er sei informiert worden, dass Ärzte den Herzschlag des schwer verletzten Adamowicz wieder in Gang gebracht hätten. Sein Zustand sei „sehr heikel“. Duda rief die Bürger zum Gebet für den Bürgermeister auf.