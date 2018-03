Pawel Grudinin: Der Kommunist, der Putin zu gefährlich wurde

Der diskutierte Wahlausschluss Grudinins ist zwar vom Tisch, doch die Kommission will wohl nun in allen Wahllokalen die Russen über die Millionen Grudinins in Kenntnis setzen. Eine Wählerwarnung gewissermaßen. Das ehrgeizige Ziel des Kremls, die 70/70-Formel; also 70 Prozent Ja-Stimmen für Putin bei 70 Prozent Wahlbeteiligung, rückt mit diesem Manöver in greifbare Nähe.