Pazifikraum: Japanischer Außenminister: USA wollen Japan weiter verteidigen

US-Außenminister Antony Blinken hat Japans neuem Außenminister, Yoshimasa Hayashi, in einem Telefonat die Verteidigung Japans durch die USA erneut zugesichert. „Minister Blinken erklärte, dass die Vereinigten Staaten an ihrer Verpflichtung zur Verteidigung Japans, einschließlich der Anwendung von Artikel 5 des japanisch-amerikanischen Sicherheitsvertrags für die Senkaku-Inseln, festhalten“, sagte Hayashi am Samstag gegenüber Reportern.