Peking: China verschärft Vorschriften für Parteimitglieder

In besonders schwerwiegenden Fällen können Mitglieder aber auch strafrechtlich verfolgt werden. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seit Amtsantritt vor sechs Jahren seine Macht immer weiter ausgebaut und der Korruption den Kampf angesagt. Unter seiner Führung wurden die staatlichen Kontrollen massiv verschärft und Dissidenten festgenommen. Wie bereits zuvor in die Partei- und Landesverfassung wurde Xis Name auch in die nun überarbeiteten Vorschriften aufgenommen. Xi hatte zuletzt auf dem Parteikongress seine Machtposition weiter zementiert.