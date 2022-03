Peking-Moskau-Achse Die Russland-Sanktionen sind für China ein Drahtseilakt

Vor allem chinesische Tech-Unternehmen möchten Washington keinen Vorwand liefern, um gegen sie vorzugehen. Der Smartphone-Bauer Huawei und seine Finanzchefin Meng Wanzhou haben schließlich in den vergangenen Jahren schmerzhaft zu spüren bekommen, was passieren kann, wenn man in das Visier der Amerikaner gerät. „Man will den Russen zwar irgendwie helfen, dabei aber nicht die wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zum Westen weiter strapazieren„, sagt ein Politik-Analyst in Peking.