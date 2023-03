Pekinger Volkskongress China teilt beim Volkskongress gegen USA aus

Zum Auftakt des Pekinger Volkskongresses am Sonntag sah es noch so aus, als würde China in Sachen Außenpolitik sanftere Töne anschlagen. Beinahe versöhnlich sprach der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang über den Taiwan-Konflikt. Zur Ukraine sagte er zwar überhaupt nichts, dafür gab es aber auch keine Kritik an den Amerikanern. Diese Zurückhaltung hielt nicht lange an. Am Dienstag, also dem dritten Tag der in China wichtigsten politischen Tagung des Jahres, wurde Peking deutlich.