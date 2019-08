Pentagon-Chef: Mark Esper wirbt in Japan für US-Mission im Persischen Golf

Tokio Die USA wollen auch den asiatischen Verbündeten Japan an dem Militäreinsatz „Sentinel“ (Wache) gegen den Iran zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf beteiligen. Bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Mark Esper in Tokio sagte sein japanischer Kollege Takeshi Iwaya am Mittwoch, er werde über Japans Rolle in der Straße von Hormus nachdenken, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete.