Persischer Golf Iran schießt offenbar Drohne am Persischen Golf ab

Der Iran hat laut Medienberichten im Südwesten des Landes eine „unbekannte“ Drohne abgeschossen. Die Abwehr habe das unbemannte Flugzeug am Morgen über der Hafenstadt Mahschar getroffen, das in der ölreichen Provinz Chusestan am Persischen Golf liegt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Die Gegend werde nach Trümmern abgesucht. Ob die Drohne militärisch oder geschäftlich genutzt wurde, blieb offen.