Persischer Golf Iranische Revolutionsgarde beschlagnahmt ausländischen Tanker mit illegalem Öl

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben im Persischen Golf nach eigenen Angaben einen ausländischen Tanker mit illegalem Öl an Bord beschlagnahmt. Wie die Nachrichtenagentur Fars am Montag berichtete, setzten sie laut der IRGC-Presseabteilung das Schiff mit einer Million Liter illegalem Öl bereits am Sonntag im Süden der Insel Larak fest.