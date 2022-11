Persönliches Treffen Biden und Xi treffen sich erstmals als Präsidenten

10. November 2022 | Quelle: dpa

Chinas Präsident Xi Jinping hat Joe Biden 2013 in Peking empfangen. Damals war Biden noch Vize-Präsident der USA. Nun wollen sich die Staatsoberhäupter erstmals als Präsidenten treffen. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag am Rande des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit. Die Zusammenkunft fällt in Zeiten besonders angespannter Beziehungen beider Länder.