Personalie Britischer Verteidigungsausschuss: Vorsitzender tritt zurück

14. September 2023 | Quelle: dpa

Der konservative Abgeordnete Tobias Ellwood hat wegen anhaltender Kritik sein Amt im britischen Verteidigungsausschuss niedergelegt. Bild: Bild: dpa

Wegen anhaltender Kritik an seinem Aufruf per Video, die Botschaft seines Landes in Afghanistan wieder zu öffnen, hat der Vorsitzende des britischen Verteidigungsausschusses im Unterhaus sein Amt niedergelegt.