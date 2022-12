Personen Italiens Ex-Außenminister Franco Frattini gestorben

25. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der ehemalige italienische Außenminister und EU-Kommissar Franco Frattini. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige italienische Außenminister und EU-Kommissar Franco Frattini ist tot. Er starb an Heiligabend im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Rom.